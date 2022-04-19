В Иране начали добычу нефти на месторождениях «Сепехр» и «Джафир»

Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель руководителя компании «Pasargad Energy Development Company» Али Фаррохи.
Впервые проведена добыча нефти из скважины No 6 месторождения «Джафир», которое входит в состав проекта по разведке, разработке и добыче из месторождений «Сепехр» и «Джафир» на западе Ирана.
"Компании «Pasargad Energy Development Company» удалось стать единственной иранской частной компанией, которая без иностранного партнера реализовать этот проект в качестве инвестора и подрядчика, разрабатывающего этот национальный проект", добавил Форрохи.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Впервые в Иране началась добыча нефти на месторождениях «Сепехр» и «Джафир», опираясь на собственные компании, и без участия иностранных компаний.
Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель руководителя компании «Pasargad Energy Development Company» Али Фаррохи.
Похожие новости
-
Индия и Иран, вероятно, начнут предварительные переговоры о возобновлении торговли сырой нефтью: СМИ
Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Индийские СМИ сообщили, что с учетом возобновления ядерной сделки…
-
Иран готов начать бурение на совместном газовом месторождении "Араш"
Тегеран, 16 апреля, ИРНА – Иран готов начать бурение на совместном газовом месторождении "Араш",…
-
Иран увеличил экспорт нефти в Китай
Тегеран, 16 апреля, ИРНА – Иран экспортировал в Китай 337 млн. баррелей нефти с начала 2021…
Your Comment