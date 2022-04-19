В Иране начали добычу нефти на месторождениях «Сепехр» и «Джафир»

Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель руководителя компании «Pasargad Energy Development Company» Али Фаррохи.

Впервые проведена добыча нефти из скважины No 6 месторождения «Джафир», которое входит в состав проекта по разведке, разработке и добыче из месторождений «Сепехр» и «Джафир» на западе Ирана.

"Компании «Pasargad Energy Development Company» удалось стать единственной иранской частной компанией, которая без иностранного партнера реализовать этот проект в качестве инвестора и подрядчика, разрабатывающего этот национальный проект", добавил Форрохи.

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