МИД: Размораживание иранских активов за рубежом не касается США

Хатибзаде на пресс-конференции по случаю Дня Армии в Иране заявил, что «размораживание блокированных иранских активов за рубежом относится к средствам, полученным путем экспорта товаров и услуг и при этом их освобождение не касается третьей страны. США пытаются вмешаться в любой вопрос. Ирана вернет обратно деньги экспортируемых товаров из страны. Что касается размораживания иранских активов, то можно сказать, что прибыла в страну делегация, чтобы обсудить способы размораживания иранских активов и все идет на правильном пути».

«Темы венских переговоров хорошо всем ясны и до тех пор мы не сойдем во мнение об основных вопросов соглашения, не будет никой договоренности. Все еще остались вопросы о положениях соглашения и не предположено, чтобы изменить СВПД. Мы можем считать соглашение окончательным тогда, когда закроем оставшиеся вопросы», - отметил он.