Министр торговли Ирана назвал возможным увеличение товарооборота с Арменией до $1 млрд

Целью его визита стало облегчение торговли со странами региона.
«Объём товарооборота между Ираном и Арменией в настоящее время составляет 500 млн. долларов, но две стороны считают, что его можно увеличить до одного млрд долларов», - сказал он.
Тегеран, 16 апреля, ИРНА – Министр торговли и промышленности Ирана Реза Фатеми Амин посетил с официальным визитом Армению и провел встречи с армянскими лицами.
Целью его визита стало облегчение торговли со странами региона.
«Объём товарооборота между Ираном и Арменией в настоящее время составляет 500 млн. долларов, но две стороны считают, что его можно увеличить до одного млрд долларов», - сказал он.
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