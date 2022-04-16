16 апр. 2022 г., 22:56
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Министр торговли Ирана назвал возможным увеличение товарооборота с Арменией до $1 млрд

Министр торговли Ирана назвал возможным увеличение товарооборота с Арменией до $1 млрд

Тегеран, 16 апреля, ИРНА – Министр торговли и промышленности Ирана Реза Фатеми Амин посетил с официальным визитом Армению и провел встречи с армянскими лицами.

Целью его визита стало облегчение торговли со странами региона.

«Объём товарооборота между Ираном и Арменией в настоящее время составляет 500 млн. долларов, но две стороны считают, что его можно увеличить до одного млрд долларов», - сказал он.

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