16 апр. 2022 г., 12:59
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Внешнеторговый оборот Ирана увеличился на 37%

Внешнеторговый оборот Ирана увеличился на 37%

Тегеран, 16 апреля, ИРНА – Объем внешней торговли Ирана в последнем квартале (22 декабря 2021 г. – 20 марта 2022 г.) иранского 1400 года увеличился на 37 процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил официальный представитель Таможенного управления Ирана Рухолла Латифи в субботу.

Объем внешней торговли Ирана за указанный период составил 41 млн 522 тыс. тонн товаров на сумму 29 млрд 549 млн долларов, что свидетельствует о росте на 14% в весовом и на 37% в стоимостном выражении.
Внешнеторговый оборот Ирана в четвертом квартале прошлого года сократился на 4% в весовом, а увеличился на 9% в стоимостном выражении.
Экспорт страны за указанный период составил 30 млн 442 тыс. тонн товаров на сумму 13 млрд 478 млн долларов, что вырос на 10% в весовом и на 39% в стоимостном выражении по сравнению с минувшим годом.
Объем импорта в Иран прошлой зимой составил 11 млн 80 тыс. тонн товаров на сумму 16 млрд 71 млн долларов, что свидетельствует о росте на 29% в весовом и на 35% в стоимостном выражении.
Латифи заявил, что объем экспорта страны в прошлом иранском 1400 году (20 марта 2021 г. - 21 марта 2022 г.) превысила 122 млн 775 тыс. тонн товаров на сумму 48 млрд 619 млн долларов.

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