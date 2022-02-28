Общий внешнеторговый оборот Ирана может превысить $100 млрд

По данным таможенной статистики за 11 месяцев текущего иранского календарного год (начался 21 марта 2021 года) внешнеторговый оборот Ирана составил $90 млрд, что позволит стране к концу года достичь исторического максимума — $100 млрд.

За 11 месяцев внешнеторговый оборот Ирана увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"За 11 месяцев внешнеторговый оборот Ирана составил 149,4 млн тонн на сумму 90 млрд долларов", сказал замглавы иранской таможни Форуд Асгари, отметив, что объем внешнеторгового оборота увеличился на 12% в весовом выражении.

По его словам, экспорт составил 112 миллионов тонн на сумму 41,5 миллиарда долларов, импорт – 36,7 миллиона тонн на сумму 46,5 миллиарда долларов. "Экспорт увеличился на 10% и 40% соответственно, а импорт - на 19% и 36% соответственно по весу и стоимости в годовом исчислении", уточнил он.

Согласно прогнозам, общий объем иранского несырьевого экспорта из Ирана может превысить $50 млрд.