Состоялось 5-е совместное заседание Ирана и России по облегчению экспорта сельхозпродукции

Вчера 13 апреля состоялось заседание между Ираном и России в формате видеоконференции и в ней приняли участие представители частного сектора, производителей по всему Ирана, чиновники министерства сельскохозяйственного Джихада Ирана и директоры Организации защиты растений Ирана.

С российской стороны также в заседании приняли участие директоры и специалисты Роспотребнадзора и Института гигиены, токсикологии пестицидов и химической безопасности.

При этом основными темами заседания стали пути расширения сотрудничества между двумя странами по экспорту иранской сельхозпродукции в РФ, соответствие перечней допустимых пестицидов в двух странах и составление единых стандартов по применению разных видов пестицидов и определение остаточного количества пестицидов в пищевых продуктах.

Также российская похвалила порядок работы и существующие технологии и оборудование в иранских лабораториях для измерения остатка пестицидов в пищевых продуктах.

Ранее посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали сообщил, что отменены запреты на экспорт складского перца происхождения Исламской Республики Иран в Россию.

«С усилиями посольства Ирана в Москве и министерств иностранных дел и сельскохозяйственного джихада в Иран прибыла экспертная делегация из России, которая посетила различные производственные центры в нашей стране и представила свои положительные оценки», - сказал он.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по результатам проведенной с 21 по 25 февраля 2022 года выездной экспертной оценки, а также с учетом результатов лабораторных исследований плодоовощной продукции, отобранной в тепличных комплексах и логистических центрах Исламской Республики Иран, заявила, что с 5 марта 2022 года отменяется введенный Роспотребнадзором запрет (ограничение) ввоза на территорию Российской Федерации перца сладкого происхождения Исламской Республики Иран.