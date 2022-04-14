Экспорт Ирана вырос на 43%, заявил Раиси

Глава иранского правительства на встрече с студенческими организациями и активистами отметил, что правительство прогнозирует экономический рост на 8% в бюджете на этот год. «Хотя в предыдущие годы показатель экономического роста составлял около 4%, то в этом году мы намерены достичь экономического роста на 8% путем контроля расходов и увеличения доходов и производительности труда», добавил Раиси.

По его словам, также увеличилась доля страны в транзите грузов в регионе.

«Новый сезон процветания начался в стране в условиях санкций усилиями всех производителей страны и решимостью молодежи и властей в нефтяной отрасли и увеличением добычи и продажи нефти. Даже представитель Белого дома признался в том, что США потерпели сокрушительное поражение в политике максимального давления на иранский народ, и это результат усилий и сопротивления народа и мер, принятых для нейтрализации санкций», подчеркнул президент.