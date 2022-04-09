Объём товарооборота между Ираном и ЕАЭС увеличился на 66%

Об этом сообщил в субботу официальный представитель иранской таможни Рухолла Латифи.

"За 12 месяцев прошедшего года объем торговли между Ираном и ЕАЭС достиг 5,634 млрд долларов"сказал он. — Из этого $1,170 млрд приходится на экспорт [Ирана], рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 12%".

По его словам, за отчетный период импорт из стран ЕЭАС составил $4,472 млрд долларов, что в сравнении с прошлым годом больше на 90%. "Таким образом, общий объем торговли с ЕЭАС за прошедший год вырос на 66%", отметил Латифи.

Латифи добавил, у России был самый высокий объем импорта из Ирана среди пяти стран-членов Евразийского экономического союза за рассматриваемый период ($583 млн), а самый низкий экспорт был в Беларусь ($16 млн).

Между тем, согласно данным, большая часть импорта была из России и меньше всего - из Кыргызстана.

Между тем, согласно данным, большая часть импорта была из России ($4.053 млрд) и меньше всего - из Кыргызстана ($1,663 млн)/

Временное соглашение между ЕАЭС и Ираном, ведущее к образованию зоны свободной торговли, было подписано на три года 17 мая 2018 года в Астане и вступило в силу 27 октября 2019 года. 10 декабря 2021 года Высший Евразийский экономический совет одобрил продление соглашения еще на три года до вступления в силу полноформатного соглашения о свободной торговле.