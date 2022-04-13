Иран выдаст бесплатную визу туристам во время ЧМ-2022 в Катаре

Об этом сообщил он в среду в своем Twitter по итогам заседания кабинета министров.

Бахадори Джахроми добавил, что, что выдача бесплатных виз позволит привлечь больше туристов на время проведения предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Ранее 9 апреля министерство иностранных дел Ирана предложило правительству страны выдать иностранных туристам бесплатную визу на время проведения Чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре.

Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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