13 апр. 2022 г., 18:25
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Иран выдаст бесплатную визу туристам во время ЧМ-2022 в Катаре

Иран выдаст бесплатную визу туристам во время ЧМ-2022 в Катаре

Тегеран, 13 апреля. ИРНА — Представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми сообщил в среду, что Кабинет министров согласился предоставить бесплатную визу зрителям чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Об этом сообщил он в среду в своем Twitter по итогам заседания кабинета министров.

Бахадори Джахроми добавил, что, что выдача бесплатных виз позволит привлечь больше туристов на время проведения предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Ранее 9 апреля министерство иностранных дел Ирана предложило правительству страны выдать иностранных туристам бесплатную визу на время проведения Чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре.

Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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