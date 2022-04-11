Министр: Иран и Катар рассматривают возможность строительства подводного туннеля

"В настоящее время между Ираном и Катаром создан совместный комитет для оценки возможности строительства подводного туннеля между двумя странами, после чего будет принято решение о реализации проекта", сказал он корреспонденту ИРНА по итогам переговоров с катарским коллегой, министром транспорта и коммуникаций Катара Джасимом бин Сайфом Аль-Сулайти.

По его словам, по итогам двухдневных переговоров с катарским коллегой Между было подписано шесть соглашений о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и использования возможностей Ирана в проведении предстоящего Чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Гасеми добавил, что во время переговоров были обсуждены поддержка Ираном проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, включая запуск регулярных судоходных линий между портами двух стран и соглашение об использовании иранского неба катарскими коммерческими авиакомпаниями.

Министр дорог и городского развития Ирана и министр транспорта и коммуникаций Катара 10-11 апреля провели переговоры на острове Киш. Стороны обсудили возможности и инфраструктуры Ирана для поддержки Катара на ЧМ-2022.

Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.

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