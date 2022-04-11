Министр: Иран и Катар рассматривают возможность строительства подводного туннеля

"В настоящее время между Ираном и Катаром создан совместный комитет для оценки возможности строительства подводного туннеля между двумя странами, после чего будет принято решение о реализации проекта", сказал он корреспонденту ИРНА по итогам переговоров с катарским коллегой, министром транспорта и коммуникаций Катара Джасимом бин Сайфом Аль-Сулайти.
По его словам, по итогам двухдневных переговоров с катарским коллегой Между было подписано шесть соглашений о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и использования возможностей Ирана в проведении предстоящего Чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Гасеми добавил, что во время переговоров были обсуждены поддержка Ираном проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, включая запуск регулярных судоходных линий между портами двух стран и соглашение об использовании иранского неба катарскими коммерческими авиакомпаниями.
Министр дорог и городского развития Ирана и министр транспорта и коммуникаций Катара 10-11 апреля провели переговоры на острове Киш. Стороны обсудили возможности и инфраструктуры Ирана для поддержки Катара на ЧМ-2022.
Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Власти Ирана и Катара рассматривают возможность строительства подводного туннеля который соединит две страны. Об этом в понедельник заявил министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми.
"В настоящее время между Ираном и Катаром создан совместный комитет для оценки возможности строительства подводного туннеля между двумя странами, после чего будет принято решение о реализации проекта", сказал он корреспонденту ИРНА по итогам переговоров с катарским коллегой, министром транспорта и коммуникаций Катара Джасимом бин Сайфом Аль-Сулайти.
Похожие новости
-
Иран и Катар подписали 6 документов о сотрудничестве
Киш, 11 апреля. ИРНА — Между Ираном и Катаром подписано шесть соглашений о сотрудничестве в…
-
В Иране планируют выдать бесплатную визу туристам на время проведения ЧМ-2022 в Катаре
Тегеран, 9 апреля. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана предложило правительству страны…
-
Министры дорог Ирана и Катара отправятся в остров Киш
Киш, 9 апреля, ИРНА – Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми и министр транспорта…
Your Comment