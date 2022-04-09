Министры дорог Ирана и Катара отправятся в остров Киш

Эта встреча запланирована в соответствии со специальным распоряжением иранского президента Эбрахима Раиси, чтобы воспользоваться туристическими возможностями ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Стороны также следят за итогами своей бывшей встречи во время визита аятоллы Раиси в Катар.

Поддержка Ираном проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, включая запуск регулярных судоходных линий между портами двух стран и соглашение об использовании иранского неба катарскими коммерческими авиакомпаниями будут обсуждены на встрече.

Секретарь Высшего совета свободных торгово-промышленных и особых экономических зон Саид Мохаммад примет иранскую и катарскую делегации, чтобы представить возможности свободной зоны Киш, туристические достопримечательности и транспортную инфраструктуру острова.