Министры дорог Ирана и Катара отправятся в остров Киш

Эта встреча запланирована в соответствии со специальным распоряжением иранского президента Эбрахима Раиси, чтобы воспользоваться туристическими возможностями ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Стороны также следят за итогами своей бывшей встречи во время визита аятоллы Раиси в Катар.
Поддержка Ираном проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, включая запуск регулярных судоходных линий между портами двух стран и соглашение об использовании иранского неба катарскими коммерческими авиакомпаниями будут обсуждены на встрече.
Секретарь Высшего совета свободных торгово-промышленных и особых экономических зон Саид Мохаммад примет иранскую и катарскую делегации, чтобы представить возможности свободной зоны Киш, туристические достопримечательности и транспортную инфраструктуру острова.
Киш, 9 апреля, ИРНА – Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми и министр транспорта и коммуникаций Катара Джасим бин Сайф Аль-Сулайти 10-11 апреля встретятся в острове Киш, чтобы обсудить возможности и инфраструктуры Ирана на ЧМ-2022.
Эта встреча запланирована в соответствии со специальным распоряжением иранского президента Эбрахима Раиси, чтобы воспользоваться туристическими возможностями ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Стороны также следят за итогами своей бывшей встречи во время визита аятоллы Раиси в Катар.
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