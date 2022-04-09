9 апр. 2022 г., 13:59
Journalist ID: 2390
News Code: 84710152
0 Persons
T T

Tags

Министры дорог Ирана и Катара отправятся в остров Киш

Министры дорог Ирана и Катара отправятся в остров Киш

Киш, 9 апреля, ИРНА – Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми и министр транспорта и коммуникаций Катара Джасим бин Сайф Аль-Сулайти 10-11 апреля встретятся в острове Киш, чтобы обсудить возможности и инфраструктуры Ирана на ЧМ-2022.

Эта встреча запланирована в соответствии со специальным распоряжением иранского президента Эбрахима Раиси, чтобы воспользоваться туристическими возможностями ЧМ-2022 по футболу в Катаре. Стороны также следят за итогами своей бывшей встречи во время визита аятоллы Раиси в Катар.
Поддержка Ираном проведения чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, включая запуск регулярных судоходных линий между портами двух стран и соглашение об использовании иранского неба катарскими коммерческими авиакомпаниями будут обсуждены на встрече.
Секретарь Высшего совета свободных торгово-промышленных и особых экономических зон Саид Мохаммад примет иранскую и катарскую делегации, чтобы представить возможности свободной зоны Киш, туристические достопримечательности и транспортную инфраструктуру острова.

Tags

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha