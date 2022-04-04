Эмир Катара в этой беседе поздравил Раиси с началом священного месяца Рамадан, призвав к активизации возможностей для расширения всеобщих связей двух стран.

«Тегеран и Доха могут предпринять эффективные шаги в рамках интересов народов и стабильности и безопасности региона», отметил он.

Указав на визит эмира Катара в Иран в ближайшее будущее, Раиси заявил, что важные решения будут приняты в ходе данной поездки в целях развития всеобщих двусторонних отношений.

По его словам, Тегеран приветствует расширение сотрудничества с Дохой в различных областях, поскольку развитие связей приносит выгоды народам региона и двух стран.

Глава иранского правительства также выразил удовлетворение проведением Чемпионата мира по футболу в Катаре. «Исламская Республика Иран готов помочь Катару в проведении ЧМ-2022 в острове Киш и других островах вблизи Катара», отметил Раиси.

Эмир Катара назвал группу Ирана в ЧМ-2022 эпической

Тамим бин Хамад аль-Тани в этом телефонном разговоре заверил, что визит иранского президента сыграл важную роль в развитии братских отношений и расширении сотрудничества двух стран.

Он отметил, что Катар хорошо будет принять своих иранских братьев на чемпионате мира.

Эмир Катара заключил, что министр дорог страны вскоре обсудит со своим иранским коллегой сотрудничество двух стран в проведении ЧМ-2022 в острове Киш.