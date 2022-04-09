9 апр. 2022 г., 18:04
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В Иране планируют выдать бесплатную визу туристам на время проведения ЧМ-2022 в Катаре

В Иране планируют выдать бесплатную визу туристам на время проведения ЧМ-2022 в Катаре

Тегеран, 9 апреля. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана предложило правительству страны выдать иностранных туристам бесплатную визу на время проведения Чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре.

В МИД Ирана заявили, что выдача бесплатных виз позволит привлечь больше туристов на время проведения предстоящего чемпионата мира в Катаре.
В Ведомстве отметили, что граждане всех стран (кроме граждан Афганистана, Пакистана, Индии, Бангладеш, Сомали, Шри-Ланки), которые имеют право на получение туристической визы в случае предъявления билета из Дохи могут подать заявку на бесплатную визу.
Выдача виз гражданам США Великобритании и Канады будет осуществляться в обычном режиме через предварительную заявку и после необходимой проверки.
Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
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