В Иране планируют выдать бесплатную визу туристам на время проведения ЧМ-2022 в Катаре

В МИД Ирана заявили, что выдача бесплатных виз позволит привлечь больше туристов на время проведения предстоящего чемпионата мира в Катаре.
В Ведомстве отметили, что граждане всех стран (кроме граждан Афганистана, Пакистана, Индии, Бангладеш, Сомали, Шри-Ланки), которые имеют право на получение туристической визы в случае предъявления билета из Дохи могут подать заявку на бесплатную визу.
Выдача виз гражданам США Великобритании и Канады будет осуществляться в обычном режиме через предварительную заявку и после необходимой проверки.
Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.
Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram
Тегеран, 9 апреля. ИРНА — Министерство иностранных дел Ирана предложило правительству страны выдать иностранных туристам бесплатную визу на время проведения Чемпионата мира 2022 года по футболу в Катаре.
В МИД Ирана заявили, что выдача бесплатных виз позволит привлечь больше туристов на время проведения предстоящего чемпионата мира в Катаре.
Похожие новости
-
Министры дорог Ирана и Катара отправятся в остров Киш
Киш, 9 апреля, ИРНА – Министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми и министр транспорта…
-
Иран может стать сюрпризом чемпионата мира в Катаре
Тегеран, 5 апреля. ИРНА — Сборная Ирана по футболу может стать большим сюрпризом чемпионата…
-
Тренер сборной Ирана нацелился выйти в плей-офф ЧМ-2022
Тегеран, 5 апреля. ИРНА — Наша цель – выйти в плей-офф Чемпионата мира по футболу 2022 года…
Your Comment