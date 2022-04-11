11 апр. 2022 г., 16:03
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Иран и Катар подписали 6 документов о сотрудничестве

Иран и Катар подписали 6 документов о сотрудничестве

Киш, 11 апреля. ИРНА — Между Ираном и Катаром подписано шесть соглашений о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта и проведения Чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Церемония подписания документов прошла в понедельник на острове Киш при участии министра дорог и городского развития Ирана Ростама Гасеми и министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима бин Сайфа Аль-Сулайти.

Соглашения включают персидский вариант соглашения, подписанного во время визита Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Катар, три документа о развитии сотрудничества между Ираном и Катаром в области воздушного транспорта, документ о сотрудничестве в области морского транспорта, а также Протокол совместного сотрудничества в поддержку Катара в проведении предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года.

Министр дорог и городского развития Ирана и министр транспорта и коммуникаций Катара 10-11 апреля провели переговоры на острове Киш.  Стороны обсудили возможности и инфраструктуры Ирана для поддержки Катара на ЧМ-2022.

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