Иран и Катар подписали 6 документов о сотрудничестве

Церемония подписания документов прошла в понедельник на острове Киш при участии министра дорог и городского развития Ирана Ростама Гасеми и министра транспорта и коммуникаций Катара Джасима бин Сайфа Аль-Сулайти.

Соглашения включают персидский вариант соглашения, подписанного во время визита Президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Катар, три документа о развитии сотрудничества между Ираном и Катаром в области воздушного транспорта, документ о сотрудничестве в области морского транспорта, а также Протокол совместного сотрудничества в поддержку Катара в проведении предстоящего чемпионата мира по футболу 2022 года.

Министр дорог и городского развития Ирана и министр транспорта и коммуникаций Катара 10-11 апреля провели переговоры на острове Киш. Стороны обсудили возможности и инфраструктуры Ирана для поддержки Катара на ЧМ-2022.