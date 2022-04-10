Стартовало совместное заседание министров дорог и городского развития Ирана и Катара

Эта встреча проходит в контексте реализации результатов визита президента Республики Эбрахима Раиси в Катар и поддержки Ираном в проведении Чемпионата мира по футболу 2022 года в стране.

При этом министр дорог Ирана в начале встречи подтвердил, что его катарский коллега отправится после священного месяца Рамадан и в контексте соглашений, заключенных между двумя странами, в другие провинции, включая Шираз, Исфахан и северные районы Ирана.

Абдулла бин Ахмед Аль-Сулайти также во время совместной встречи с Гасими в Кише сегодня заявил, что есть основные вопросы, которые объединяют две большие и дружественные страны - Иран и Катар, подчеркнув готовность его страны провести более подробные обсуждения в этих рамках.

В воскресенье и понедельник (10-11 апреля) на острове Киш проходят двусторонние переговоры между министрами автомобильных дорог Ирана и Катара для достижения общих целей в различных областях.

Ранее Иран выразил готовность поддержать Катар для проведения ЧМ 2022.