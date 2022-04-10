Иран будет сотрудничать с Катаром в проведении ЧМ по футболу 2022

«ЧМ по футболу 2022 является важным спортивном событием на международном уровне и в течение визита Президента Ирана в Катар была на повестке дня поддержка Ираном этого мероприятия», - сказал он.

Как отметил министр, «по предварительным договоренностям, достигнутым в течение визита Эбрахима Раиси в Катар, Иран будет поддержать страну в размещении гостей и туристов, а также в их перевозке».

«Остров Киш при этом станет основным местом обслуживания услуг туристам, но конечно и остальные провинции, находящиеся на берегах Персидского залива могут оказать содействие в обслуживании туристам», - заявил он.

По словам Гасеми, иранские авиакомпании регулярно будут выполнять рейсы между Катаром и Ираном для перевозки туристов.