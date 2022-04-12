Иран отменил визу для болельщиков ЧМ по футболу в Катаре 2022

Заргами во вторник сказал, что на иранских островах Киш и Кешм размещаются болельщики чемпионата мира. «Чемпионат мира в Катаре - хорошая возможность привлечь туристов для посещения свободных зон в Иране и ознакомления с нашими туристическими достопримечательностями», - сказал он.

Подчеркнув преимущества южных островов Ирана для достижения этой цели, Заргами объяснил, что острова Киш и Кешм имеют соответствующую инфраструктуру, а также характеризуются своей близостью к месту проведения Чемпионата мира.

По его словам, Министерство иностранных дел Ирана одобрило предложение об отмене виз на два месяца с Катаром в рамках поддержки чемпионата мира по футболу и привлечения туристов в страну.

Сегодня первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер также подтвердил кодификацию всеобъемлющей программы сотрудничества между Ираном и Катаром и объявил, что Иран готовится к приезду иностранных туристов и футбольных зрителей на Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре, и это возможность для частного сектора проявить активность в этой области туризма.