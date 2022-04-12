В Иране объявили о возможности ежедневно перевозить более 4 тысяч пассажиров из страны в Катар во время ЧМ

Сафаи в беседе с корреспондентом ИРНА в понедельник заявил об объявлении деталей подписания документа о морском сотрудничестве между Ираном и Катаром, что три пассажирских судна и паром для перевозки транспортных средств были оборудованы в рамках коммерческого обмена и перевозки пассажиров и автомобилей между Ираном и Катаром.

«Мы можем перевозить более 4 тысяч человек в день по морю в Катар во время чемпионата мира по футболу 2022 года», - сказал он.

«Мы также создаем новые возможности для иранских инвесторов, использующих круизные лайнеры для увеличения пропускной способности, чтобы воспользоваться возможностями Чемпионата мира по футболу в соответствии с потребностями Катара», - добавил он.

Ранее министр дорог и городского развития Ирана Ростам Гасеми заявил, что Исламская республика Иран окажет содействие Катару для проведения ЧМ по футболу 2022 в двух направлениях, а именно размещении туристов и их воздушной и морской перевозке.

«Остров Киш при этом станет основным местом обслуживания услуг туристам, но конечно и остальные провинции, находящиеся на берегах Персидского залива могут оказать содействие в обслуживании туристам», - заявил он.