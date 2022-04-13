РСТЦ рассказал, какие товары могут ввозить ритейлеры из Ирана

Ранее РСТЦ сообщил, что ведет переговоры о привлечении в Россию иностранных ритейлеров, в том числе из Ирана, для замещения зарубежных компаний, которые заявили о заморозке своей деятельности в стране.

"Уход с российского рынка зарубежных брендов, по мнению иранских бизнесменов, открывает большие перспективы для них в РФ. Иранские производители хотят развиваться в нашей стране, но без дополнительных вложений, например, через локального дилера, который будет закупать товар. Раскрученных брендов, узнаваемых в России, в Иране нет, поэтому потребуется также инвестировать деньги и время в создание бренда, маркетинговую поддержку товара", - приводятся в сообщении слова управляющего директора РСТЦ Олега Войцеховского.

В нем указывается, что сотрудничество с иранскими производителями предполагается начать с открытия не менее 30 торговых точек по России. Также иранские товары могут быть включены в ассортимент существующих сетей одежды и обуви.

"Ценовую категорию продукции партнеры в России смогут подбирать на свое усмотрение. Однако пока остаются сомнения в том, что качество продукции люксовой категории достигнет уровня итальянской, испанской, португальской", – добавил Войцеховский.

В сообщении также отмечается, что представители иранских брендов могут занять освободившиеся ниши на российском рынке в течение трех лет. При этом универмаги в РФ готовы включать иранский ассортимент, но при условии, что производители сами проинвестируют в запуск российских локальных филиалов с собственным управляющим офисом, в брендирование и рекламную поддержку.