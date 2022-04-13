Глава Минздрава РФ: сотрудничество с Ираном в фармотрасли будет развиваться

"Вот эти двусторонние контакты, они будут развиваться. Мы планируем обмены делегациями для того, чтобы поделиться опытом, как действовать в сложных ситуациях логистических и ряде других", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

Министр сообщил о том, что с иранскими коллегами недавно прошла встреча. "Они, нужно сказать, что, находясь в аналогичных условиях, очень сильно продвинулись в производстве фармацевтической продукции. В том числе высокотехнологичной продукции. И наши контакты с ними и поставка, как из Ирана в РФ, она уже вот на протяжении нескольких лет идет", - отметил он.

По его словам, Иран также является поставщиком в том числе и для высокозатратных нозологий препаратов, высокотехнологичных препаратов. "Но и также отечественная промышленность присутствует на иранском рынке", - добавил министр.

Кроме того, Мурашко отметил, что давние и тесные контакты в сфере фармотрасли сложились с Индией. "Индия является полноценным участником (российского) рынка. Более 1100 препаратов из Индии зарегистрировано и поставляется в РФ", - сказал он.