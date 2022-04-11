11 апр. 2022 г., 18:22
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В Иране будет установлен новый рекорд производства электроэнергии

В Иране будет установлен новый рекорд производства электроэнергии

Тегеран, 11 апреля. ИРНА — Глава иранской холдинговой компании Thermal Power Plants Мохсен Тарзталаб заявил, что в текущем иранском календарном году (начался 20 марта 2022 года) в Иране будут введены в эксплуатацию новые электростанции мощностью 5500 МВт.

По его словам, такое увеличение производственных мощностей электроэнергии  в Иране является беспрецедентным за последние десятилетия и считается  новым рекордом.

"Согласно плану в первом полугодии текущего года будут введены в эксплуатацию новые тепловы мощностью 3686 МВт, а во втором полугоди  — 1840 МВт, что является беспрецедентным приростом мощности за последние десятилетия и считается новым рекордом", отметил он.

Тарзталаб добавил, что мощность тепловых электростанций Ирана уже превысила 70 тыс. МВт.

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