В Иране будет установлен новый рекорд производства электроэнергии

По его словам, такое увеличение производственных мощностей электроэнергии в Иране является беспрецедентным за последние десятилетия и считается новым рекордом.

"Согласно плану в первом полугодии текущего года будут введены в эксплуатацию новые тепловы мощностью 3686 МВт, а во втором полугоди — 1840 МВт, что является беспрецедентным приростом мощности за последние десятилетия и считается новым рекордом", отметил он.

Тарзталаб добавил, что мощность тепловых электростанций Ирана уже превысила 70 тыс. МВт.