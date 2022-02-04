4 февр. 2022 г., 21:28
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News Code: 84638538
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Россия согласилась выделить Ирану аккредитив в размере 73 млн евро на ТЭС "Сирик"

Россия согласилась выделить Ирану аккредитив в размере 73 млн евро на ТЭС "Сирик"

Тегеран, 4 февраля. ИРНА — Минфин РФ согласился открыть аккредитив Ирану на сумму 73 миллиона евро для продолжения работ по строительству ТЭС "Сирик" в провинции Хормозган. Об этом заявил директор холдинговой компании по тепловым электростанциям (TPPH) Бехнам Хаэфинежад.

"ТЭС "Сирик" требуется 73 миллиона евро для продолжения работы в 2022 году, поэтому, после консультаций с российской стороной, Министерство финансов РФ согласилось открыть аккредитив (LC)"​​​, сказал Хаэфинежад.

"Строительство иранской ТЭС "Сирик" началось в 2021 году", напомнил он, отметив, что в соответствии со сроками, первая фаза проекта вступит в эксплуатацию весной 2025 года.

Теплоэлектростанция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 350 МВт (общей мощностью 1400 МВт).

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