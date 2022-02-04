Россия согласилась выделить Ирану аккредитив в размере 73 млн евро на ТЭС "Сирик"

"ТЭС "Сирик" требуется 73 миллиона евро для продолжения работы в 2022 году, поэтому, после консультаций с российской стороной, Министерство финансов РФ согласилось открыть аккредитив (LC)"​​​, сказал Хаэфинежад.

"Строительство иранской ТЭС "Сирик" началось в 2021 году", напомнил он, отметив, что в соответствии со сроками, первая фаза проекта вступит в эксплуатацию весной 2025 года.

Теплоэлектростанция будет состоять из четырех энергоблоков мощностью по 350 МВт (общей мощностью 1400 МВт).