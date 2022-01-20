Министр экономики Ирана сообщил об упрощении банковских отношений с Россией

Он после своей встречи с иранскими бизнесменами, проживающими в России заявил об итогах встречи со своим российским коллегой Алексеем Кудриным. «Мы достигли хорошей договоренности об ускорении реализации проектов по кредитной линии на сумму 5 миллиардов долларов», отметил иранский министр.

Хандузи назвал 3 проекта электростанций, 2 железнодорожных и транзитных проекта (в коридоре Север-Юг, т.е. железная дорога Инчех-Бурун-Гармсар и железная дорога Астара) другой частью договорённостей с Россией.

Он также указал, что стороны договорились об упрощении банковских отношений.

Министр экономики Ирана и глава министерства финансов России на этой встрече также подчеркнули необходимость развития экономических связей в дальнейшем.

Модернизация ТЭС Рамин в Ахвазе, ТЭС Сирик в Хормозгане, увеличение генерирующих мощностей гидроэлектростанции "Гатванд" в юго-западной провинции Хузестан и обеспечение расходов 2-й и 3-й фазы АЭС Бушер также были обсуждены на этой встрече.