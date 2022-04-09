«Экспоцентр» и Иранская компания международных выставок подписали соглашение о сотрудничестве

Как сообщает пресс-служба АО «Экспоцентр», в соглашении говорится, что стороны будут оказывать содействие друг другу в участии российских и иранских компаний в выставках и ярмарках, организуемых в России и Иране. Церемония подписания состоялась в «Экспоцентре».

По словам Алексея Вялкина, подписание данного соглашения является первым результатом Форума деловых кругов России и Ирана, который состоялся в ТПП РФ 6 апреля 2022 года.

Накануне Форума «Экспоцентр» посетила делегация представителей иранского выставочного бизнеса.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках выставочных проектов, а также в вопросах привлечения инвестиций в экономики двух стран.

Алексей Вялкин рассказал о деятельности «Экспоцентра» и ключевых проектах компании. «Мы рады, что за последние 5 лет в наших выставках приняли участие около 200 иранских компаний», – подчеркнул он.

В свою очередь Хуман Раздар заявил о готовности к расширению сотрудничества с «Экспоцентром» по самым разным направлениям, в том числе по организации совместных мероприятий в России и Иране, направленных на продвижение компаний на рынках обеих стран.

Со стороны «Экспоцентра» во встрече также приняли участие первый заместитель генерального директора Николай Гусев и первый заместитель генерального директора Сергей Селиванов, а также начальник Управления гостевых и зарубежных выставок Ирина Лященко.

С иранской стороны на встрече присутствовали член Совета директоров Иранской компании международных выставок Махди Зейгами и президент Оргкомитета «Евразия Экспо» Алиреза Джафари.