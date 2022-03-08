Иран стал председателем торгово-промышленной палаты ОЭС

8 марта состоялось 19-е заседание Генеральной ассамблеи Торгово-промышленной палаты Организации экономического сотрудничества. Сессия прошла в формате видеоконференции.
По итогам заседания глава Палаты торговли, промышленности, рудников и сельского хозяйства исламской республики Голам Хоссейн Шафеи был назначен председателем Торгово-промышленной палаты ОЭС, а Мохаммад вице-президент торгово-промышленной палаты по международным делам назначен секретарем ТПП ОЭС.
ТПП ОЭС является региональной международной структурой, объединяющая ТПП Афганистана, Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.
ОЭС была создана в 1985 году по инициативе Ирана, Пакистана и Турции, на основе Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями в 1977 году. С 1992 года деятельность ОЭС значительно активизировалась в связи с добровольным присоединением 7 новых государств — Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
В число главных целей ОЭС входят расширение внутрирегиональной и трансрегиональной торговли, а также усилия по интеграции торговли между странами региона и мировой торговли.
Тегеран, 8 марта. ИРНА — На 19-й Генеральной ассамблее Торгово-промышленной палаты Организации экономического сотрудничества (ОЭС) торговая палата стала председателем ТПП ОЭС на трехлетний срок.
8 марта состоялось 19-е заседание Генеральной ассамблеи Торгово-промышленной палаты Организации экономического сотрудничества. Сессия прошла в формате видеоконференции.
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