6 мар. 2022 г., 12:33
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Открытие сада «ОЭС» в Бафге является посланием дружбы членам организации

Открытие сада «ОЭС» в Бафге является посланием дружбы членам организации

Тегеран, 6 марта. ИРНА — открыв этот сад в сердце пустыни, муниципалитет города Бафг направил странам-членам организации экономического сотрудничества (ОЭС) послание дружбы и братства. Об этом заявил президент института культуры ОЭС Сарвар Бахти на церемонии открытия одноименного сада в Бафге.

По словам президента организации экономического сотрудничества сад «ОЭС» уже считается туристической достопримечательностью города Бафг, которую могут посещать туристы из стран-членов ОЭС.

"На самом деле этот сад является приглашением для всех послов, художников и представителей культуры стран-членов ОЭС посетить Бафг и отправить послание дружбы с этой исторической земли 10 странам-членам организации", отметил Бахти.

ОЭС была создана в 1985 году по инициативе Ирана, Пакистана и Турции, на основе Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями в 1977 году. С 1992 года деятельность ОЭС значительно активизировалась в связи с добровольным присоединением 7 новых государств — Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В число главных целей ОЭС входят расширение внутрирегиональной и трансрегиональной торговли, а также усилия по интеграции торговли между странами региона и мировой торговли.

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