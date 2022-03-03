3 мар. 2022 г., 16:35
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Генеральный секретарь и члены стран-членов ОЭС посетили порт Шахид Раджаи

Генеральный секретарь и члены стран-членов ОЭС посетили порт Шахид Раджаи

Тегеран, 3 марта, ИРНА - Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) вместе с членами Совета постоянных представителей стран-членов ОЭС посетил различные части Особой экономической зоны порта Шахид Раджаи, как крупнейшего и самого современного торгового порта в Иране.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хосро Назери и группа членов стран-членов Организации посетили порт Шахид Раджаи в четверг, 3 марта, для ознакомления с последними достижениями морских и портовых специалистов и последними эксплуатационный статус крупнейшего торгового порта страны, на долю которого приходится более 57% грузов в стране.

Согласно отчету, члены ОЭС посетили различные части портового комплекса Шахид Раджаи, в том числе вспомогательные части порта, контейнерные терминалы, контейнерные терминалы и причалы для навалочных грузов.

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