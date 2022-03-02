2 мар. 2022 г., 19:43
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Заседание Совета постоянных представителей стран-членов ОЭС проходит в Иране

Заседание Совета постоянных представителей стран-членов ОЭС проходит в Иране

Тегеран, 2 марта. ИРНА — 2,3 марта в иранском городе Бендер-Аббас проходит очередное заседание Совета постоянных представителей стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

В среду в Бендер-Аббас для участия в заседании Совета постоянных представителей ОЭС прибыли представители 10 стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).
ОЭС была создана в 1985 году по инициативе Ирана, Пакистана и Турции, на основе Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями в 1977 году. С 1992 года деятельность ОЭС значительно активизировалась в связи с добровольным присоединением 7 новых государств — Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
В число главных целей ОЭС входят расширение внутрирегиональной и трансрегиональной торговли, а также усилия по интеграции торговли между странами региона и мировой торговли.

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