Заседание Совета постоянных представителей стран-членов ОЭС проходит в Иране

В среду в Бендер-Аббас для участия в заседании Совета постоянных представителей ОЭС прибыли представители 10 стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

ОЭС была создана в 1985 году по инициативе Ирана, Пакистана и Турции, на основе Измирского договора, подписанного тремя странами учредителями в 1977 году. С 1992 года деятельность ОЭС значительно активизировалась в связи с добровольным присоединением 7 новых государств — Казахстана, Азербайджана, Афганистана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В число главных целей ОЭС входят расширение внутрирегиональной и трансрегиональной торговли, а также усилия по интеграции торговли между странами региона и мировой торговли.