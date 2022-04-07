Бизнес РФ начал активно проявлять интерес к экспорту машин, оборудования и мебели в Иран

"Только в последнее время в деловой совет от российских компаний поступили многочисленные предложения по экспорту в Иран некоторых видов машин и оборудования, комбикормов, мебели, систем пожарной безопасности и многого другого", - сказал он на встрече деловых кругов России и Ирана на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ.

По его словам, проявляется интерес к импорту из Ирана промышленной и нефтехимической продукции, строительных и отделочных материалов, средств бытовой химии, мелованной бумаги, свежей и консервированной плодово-овощной продукции.

"Очень востребованы на сегодняшний момент логистические услуги. Есть перспективы сотрудничества в сфере медицины и фармацевтики, организации медицинского туризма в Иран", - добавил он.