7 апр. 2022 г., 18:47
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Бизнес РФ начал активно проявлять интерес к экспорту машин, оборудования и мебели в Иран

Бизнес РФ начал активно проявлять интерес к экспорту машин, оборудования и мебели в Иран

Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Российские предприниматели начали активно проявлять интерес к экспорту различных видов продукции в Иран, также они заинтересованы в налаживании импорта из страны и сотрудничестве в сфере медицины и фармацевтики. Об этом как передает ТАСС сообщил в среду председатель Российско-Иранского делового совета Владимир Обыденов.

"Только в последнее время в деловой совет от российских компаний поступили многочисленные предложения по экспорту в Иран некоторых видов машин и оборудования, комбикормов, мебели, систем пожарной безопасности и многого другого", - сказал он на встрече деловых кругов России и Ирана на площадке Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ.

По его словам, проявляется интерес к импорту из Ирана промышленной и нефтехимической продукции, строительных и отделочных материалов, средств бытовой химии, мелованной бумаги, свежей и консервированной плодово-овощной продукции.

"Очень востребованы на сегодняшний момент логистические услуги. Есть перспективы сотрудничества в сфере медицины и фармацевтики, организации медицинского туризма в Иран", - добавил он.

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