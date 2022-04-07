7 апр. 2022 г., 22:07
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Иран предостерег от политизации членства в Совете ООН по правам человека

Иран предостерег от политизации членства в Совете ООН по правам человека

Тегеран, 7 апреля. ИРНА — Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в четверг, в ходе которой проголосовали за отстранение России от участия в Совете по правам человека, что членство в СПЧ не должно быть политизировано.

Тахт-Раванчи заявил, что Иран считает проект резолюции о приостановлении членства России в Совете по правам человека (СПЧ) политически мотивированным и наносящим ущерб беспристрастности ООН.

"Иран придает особое значение улучшению и защите прав человека", сказал дипломат, добавив, что использование правозащитного механизма ООН в политических целях противоречит принципу универсальности и неизбирательного решения вопросов прав человека.

Он отметил, что права человека не должны стать жертвой недальновидных политических соображений.

"Членство в СПЧ ООН не должно основываться на политике", подчеркнул он, добавив, что необходимо полностью уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и обеспечивать безопасность гражданских лиц.

Он также выразил глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Украине, которая привлекла внимание международного сообщества.

7 апреля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека. Предложенную Украиной в соавторстве с 58 странами резолюцию поддержали 93 государства. 24 делегации  выступили против, и 58 воздержались.

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