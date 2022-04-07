Иран предостерег от политизации членства в Совете ООН по правам человека

Тахт-Раванчи заявил, что Иран считает проект резолюции о приостановлении членства России в Совете по правам человека (СПЧ) политически мотивированным и наносящим ущерб беспристрастности ООН.

"Иран придает особое значение улучшению и защите прав человека", сказал дипломат, добавив, что использование правозащитного механизма ООН в политических целях противоречит принципу универсальности и неизбирательного решения вопросов прав человека.

Он отметил, что права человека не должны стать жертвой недальновидных политических соображений.

"Членство в СПЧ ООН не должно основываться на политике", подчеркнул он, добавив, что необходимо полностью уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран и обеспечивать безопасность гражданских лиц.

Он также выразил глубокую обеспокоенность ухудшением гуманитарной ситуации в Украине, которая привлекла внимание международного сообщества.

7 апреля, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в ходе возобновленной 11-й чрезвычайной спецсессии Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека. Предложенную Украиной в соавторстве с 58 странами резолюцию поддержали 93 государства. 24 делегации выступили против, и 58 воздержались.