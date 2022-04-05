Академический джихад выпустит поезда, которые будут разгоняться до 300 километров в час

Об этом заявил во вторник глава оганизации Академического джихада Хамидреза Таеби во время встречи с главой МВД Ирана Ахмадом Вахиди.

"Мы готовы построить трехвагонный поезд со скоростью 300 километров в час максимум за 18 месяцев", сказал Таеби.

"Учитывая, что индустрия железных дорог, метро, ​​городских и междугородных поездов в стране быстро развивается, мы решили начать свою деятельность в самой передовой части этой отрасли (тяга поездов), в которую, как мы знаем, другие не могут войти", сказал он.

В понедельник глава МВД страны посетил технологический проект национального производства поездов в Тегеранской компании по производству вагонов. В присутствии министра были проведены скоростные испытания национального поезда, система вождения которого была разработана ​​иранскими инженерами.