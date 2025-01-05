5 янв. 2025 г., 13:42
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Новости ID: 85711012
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Столкновения полиции сионистского режима с противниками Нетаньяху

5 янв. 2025 г., 13:42
Новости ID: 85711012
Столкновения полиции сионистского режима с противниками Нетаньяху

Тегеран, 5 января, ИРНА – В субботу полиция сионистского режима атаковала демонстрацию израильских поселенцев в Кудсе, требовавших обмена пленными с ХАМАС, и задержала ряд протестующих.

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В субботу, 4 января, израильская полиция атаковала акцию протеста поселенцев в Кудсе, которые выступали за подписание соглашения об обмене заключенными с ХАМАС в Газе. Полиция, подавив протестующих, задержала ряд участников, утверждая, что они нарушили общественный порядок.

Акция протеста произошла в связи с тем, что палестинское движение ХАМАС в пятницу объявило о возобновлении непрямых переговоров с сионистским режимом в Дохе, столице Катара.

«Учитывая геноцид и этнические чистки, проводимые сионистским режимом, основными приоритетами данного движения являются прекращение агрессии и защита своего народа», - сообщил ХАМАС.

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