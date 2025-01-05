Столкновения полиции сионистского режима с противниками Нетаньяху

В субботу, 4 января, израильская полиция атаковала акцию протеста поселенцев в Кудсе, которые выступали за подписание соглашения об обмене заключенными с ХАМАС в Газе. Полиция, подавив протестующих, задержала ряд участников, утверждая, что они нарушили общественный порядок.

Акция протеста произошла в связи с тем, что палестинское движение ХАМАС в пятницу объявило о возобновлении непрямых переговоров с сионистским режимом в Дохе, столице Катара.

«Учитывая геноцид и этнические чистки, проводимые сионистским режимом, основными приоритетами данного движения являются прекращение агрессии и защита своего народа», - сообщил ХАМАС.