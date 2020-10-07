В Иране появилась технология производства железнодорожного тормоза

"Раньше мы импортировали железнодорожный тормоз в страну, и только 3 страны могли производить эту датель", отметил Расули, добавив, что железнодорожный тормоз собственного производства вскоре будет представлен на выставке железной дороги.

Он сообщил о присоединении 8 вагонов, оснащенных железнодорожным тормозом собственного производства, к железнодорожной сети страны. "В ближайшем будущем мы сможем производить железнодорожный тормоз на 100%, и зависимость от импорта тормоза полностью будет прекращена".

По его словам, импортозамещение железнодорожных деталей включены в повестку дня. По его словам, зависимость железной дороги Ирана от импорта сократилась, и санкции превратились в возможность для самодостаточности.

Он заявил, что Иран импортировал моноблочные колеса на 100%, такие колеса очень часто используются в поезда. Но теперь производство моноблочных колес началось в стране.

Иранские железные дороги — государственная компания-эксплуатант железнодорожной сети в Исламской Республике Иран. Первая железнодорожная линия на паровой тяге была открыта в Иране в 1914 году между Тебризом и Джульфой на границе с Российской империей.