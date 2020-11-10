В Иране начали производить тормоз для грузовых поездов

«Усилиями железнодорожных заводов и в целях поддержки отечественного производства сегодня представляем первую национальную тормозную систему грузовых вагонов в стране», - сказал он на церемонии открытия.

«Тормозная система вагона была одной из импортных систем, в которой была стопроцентная внешняя зависимость, но сегодня мы можем производить внутри страны», - отметил он.

По данным ИРНА, сегодня в сеть железных дорог вошли 122 поездов отечественного производства, включая локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны.