10 нояб. 2020 г., 14:00
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News Code: 84105558
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В Иране начали производить тормоз для грузовых поездов

В Иране начали производить тормоз для грузовых поездов

Тегеран, 10 ноября, ИРНА - Генеральный директор Железнодорожной компании Исламской Республики Иран Саид Расули сказал, что в Иране впервые создают тормозную систему для грузовых вагонов.

«Усилиями железнодорожных заводов и в целях поддержки отечественного производства сегодня представляем первую национальную тормозную систему грузовых вагонов в стране», - сказал он на церемонии открытия.

«Тормозная система вагона была одной из импортных систем, в которой была стопроцентная внешняя зависимость, но сегодня мы можем производить внутри страны», - отметил он.

По данным ИРНА, сегодня в сеть железных дорог вошли 122 поездов отечественного производства, включая локомотивы, пассажирские и грузовые вагоны.

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