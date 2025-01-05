Абаданская комбинированная тепловая электростанция — одна из комбинированных тепловых электростанций Ирана мощностью 815 мегаватт, расположенная на 6-м километре дороги Абадан — Махшахр. Станция состоит из 4 газовых турбин мощностью 123,4 мегаватт каждая и 2 паровых турбин мощностью 160 мегаватт каждая, занимая площадь 100 гектаров. Основным топливом станции является природный газ, а резервным топливом — дизельное топливо.