Абаданская комбинированная тепловая электростанция — одна из комбинированных тепловых электростанций Ирана мощностью 815 мегаватт, расположенная на 6-м километре дороги Абадан — Махшахр. Станция состоит из 4 газовых турбин мощностью 123,4 мегаватт каждая и 2 паровых турбин мощностью 160 мегаватт каждая, занимая площадь 100 гектаров. Основным топливом станции является природный газ, а резервным топливом — дизельное топливо.
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