Состоялась 47-я церемония вручения дипломов выпускникам Университета полицейских наук

В воскресенье утром в университете имама Хасана аль-Муджтаби состоялась 47-я церемония вручения дипломов выпускникам Университета полицейских наук с участием президента Масъуда Пезешкияна.

journalistشهرام مومنی نوکنده
5 янв. 2025 г., 17:26

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