Матч между «команда до 21 года» и «Сайпа»

Матч между молодежной сборной и клубом «Сайпа» в рамках завершения первого круга женской волейбольной Суперлиги прошел в субботу в зале Федерации волейбола. Команда «Сайпа» одержала уверенную победу со счетом 3:0.
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