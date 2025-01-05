Матч между «команда до 21 года» и «Сайпа»

Матч между молодежной сборной и клубом «Сайпа» в рамках завершения первого круга женской волейбольной Суперлиги прошел в субботу в зале Федерации волейбола. Команда «Сайпа» одержала уверенную победу со счетом 3:0.

journalistشهرام مومنی نوکنده
5 янв. 2025 г., 14:28

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