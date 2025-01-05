"Ансар Аллах": система ПВО сионистского режима не смогла перехватить нашу ракету

«Вопреки утверждениям оккупационного режима о том, что йеменская ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля, она сумела пройти через все системы ПВО сионистского режима», - заявил заместитель руководителя пресс-службы "Ансар Аллах".

12-й канал израильского телевидения несколько часов назад подтвердил, что с территории Йемена была произведена ракетная атака в направлении Израиля. Внутренний фронт Израиля, подтвердив данные атаки, заявил о включении сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве.

Также сионистские СМИ сообщили, что в центре оккупированных территорий был слышен ряд последовательных взрывов.