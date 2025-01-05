5 янв. 2025 г., 09:58
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"Ансар Аллах": система ПВО сионистского режима не смогла перехватить нашу ракету

5 янв. 2025 г., 09:58
??????? ID: 85710632
"Ансар Аллах": система ПВО сионистского режима не смогла перехватить нашу ракету

Тегеран, 5 января, ИРНА – Утром в воскресенье йеменское движение "Ансар Аллах" заявило, что ракета, выпущенная по оккупированной Палестине, успешно преодолела систему противовоздушной обороны Израиля.

«Вопреки утверждениям оккупационного режима о том, что йеменская ракета была перехвачена за пределами воздушного пространства Израиля, она сумела пройти через все системы ПВО сионистского режима», - заявил заместитель руководителя пресс-службы "Ансар Аллах".

12-й канал израильского телевидения несколько часов назад подтвердил, что с территории Йемена была произведена ракетная атака в направлении Израиля. Внутренний фронт Израиля, подтвердив данные атаки, заявил о включении сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве.

Также сионистские СМИ сообщили, что в центре оккупированных территорий был слышен ряд последовательных взрывов.

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