ХАМАС: попытки израильтян подавить сопротивление Западного берега обречены на провал

Аль-Убайда отметил, что герои Западного берега вновь продемонстрировали свою стойкость в рамках продолжающейся операции «Шторм Аль-Аксы». Он добавил, что все попытки израильских властей и их союзников ослабить поддержку населения Западного берега в контексте конфликта в Газе лишь приведут к укреплению сопротивления.

«Враг должен понимать, что пока продолжаются убийства и агрессия против Газе и Западного берега, он заплатит высокую цену кровью своих солдат», – заявил он. Кроме того, Аль-Убайда подчеркнул, что до тех пор, пока палестинский народ не добьется безопасности, израильский режим не сможет рассчитывать на мир и спокойствие.