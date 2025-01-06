6 янв. 2025 г., 19:27
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ХАМАС: попытки израильтян подавить сопротивление Западного берега обречены на провал

6 янв. 2025 г., 19:27
??????? ID: 85712425
ХАМАС: попытки израильтян подавить сопротивление Западного берега обречены на провал

Тегеран, 6 января. ИРНА – Пресс-секретарь военного крыла движения ХАМАС, Абдула Аль-Убайда, в своем заявлении подчеркнул, что усилия израильских властей по разрушению сопротивления на Западном берегу будут безуспешными. Он выразил поддержку недавним операциям против израильских сил в этом регионе.

Аль-Убайда отметил, что герои Западного берега вновь продемонстрировали свою стойкость в рамках продолжающейся операции «Шторм Аль-Аксы». Он добавил, что все попытки израильских властей и их союзников ослабить поддержку населения Западного берега в контексте конфликта в Газе лишь приведут к укреплению сопротивления.

«Враг должен понимать, что пока продолжаются убийства и агрессия против Газе и Западного берега, он заплатит высокую цену кровью своих солдат», – заявил он. Кроме того, Аль-Убайда подчеркнул, что до тех пор, пока палестинский народ не добьется безопасности, израильский режим не сможет рассчитывать на мир и спокойствие.

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