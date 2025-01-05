Аракчи: Генерал Сулеймани превратил доктрину сопротивления в Ось сопротивления на практике

Церемония поминовения генерала Касема Сулеймани началась несколько минут назад с участием министра иностранных дел Сейеда Аббаса Арагчи и командующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции контр-адмирала Алиреза Тангсири в здании Министерства иностранных дел.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи выступил на церемонии и сказал: «Я хотел бы сказать несколько слов в знак уважения к статусу генерала Сулеймани. Генерал Сулеймани, которого Верховный лидер назвал «воплощением доктрины сопротивления», был воплощением этой доктрины. Теоретиками доктрины сопротивления были Имамы революции. Генерал Сулеймани превратил эту доктрину в практическую реальность, создав Ось сопротивления в регионе, которая является неуязвимой, поскольку она основана на идеалах, а не на оружии. Она не зависит от одного человека, и ее нельзя уничтожить, убив одного командира».

Министр иностранных дел подчеркнул, что священные идеалы нельзя уничтожить пулями: «Доктрина сопротивления обладает силой, но ее основное оружие – кровь погибших. Враги не должны думать, что, нанося удары по Оси сопротивления, они одерживают победу, на самом деле это начало их большого поражения. Это не первый раз, когда движение «Хезболла» теряет своего лидера. После гибели Сейеда Аббаса Мусави «Хезболла» стала еще сильнее. Кровь Сейеда Хасана Насраллы сделает «Хезболлу» еще сильнее. Ключ к победе – терпение и стойкость».