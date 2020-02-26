В общественном транспорте Тегерана провели дезинфекцию в связи с распространением коронавируса

Уборка и дезинфекция автобусов и вагонов метро тегеранского транспорта проводятся ежедневно в связи с распространением вируса пневмонии для профилактики эпидемии и недопущения распространения болезни. По последним данным общее число зарегистрированных случаев в Иране достигло 139 человек, 19 из которых погибли.