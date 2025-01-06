Представитель КСИР: небо Израиля для нас доступно и беззащитно

На пресс-конференции, посвященной военным учениям "Великий Пророк 19", Наини отметил, что Иран подготовлен к "крупным и сложным сражениям в любом масштабе" и готов немедленно осуществить операции против израильских войск. Он подчеркнул, что Иран может предоставить ответные действия с "многократным увеличением объема, большей точностью, скоростью и разрушительной силой".

Представитель КСИР также упомянул накопленный опыт в борьбе с различными угрозами, включая информационные, экономические и культурные войны, подчеркнув, что операции, подобные "Правдивое обещание", представляют собой лишь малую часть "нашей безграничной мощи".

По его мнению, противник осознает, что вскоре может столкнуться с серьезными последствиями из-за иранского военного потенциала.

Наини отметил, что у врага сложилось "ложное восприятие" текущих событий, и он пытается представить происходящее как ослабление Ирана. Он подчеркнул, что уровень производства оружия и ракет в Иране постоянно растет, открывая новые возможности и улучшая навыки обороны.

Генерал Наини заверил, что военные учения "Великий Пророк 19", которые начались в январе и будут продолжены до марта, являются важным шагом в демонстрации готовности Ирана к ответу на современные угрозы.