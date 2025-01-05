Иранский леопард запечатлен на камеру во время трапезы в горах Эмлаш

Директор департамента охраны окружающей среды провинции в субботу заявил об этом и отметил, что в этом году егеря отдела охраны окружающей среды Эмлаш в третий раз зафиксировали изображение иранского леопарда, поедающего мясо добычи в горных лесах округа. Эти кадры были сделаны с помощью установленных в лесу фотоловушек.

Хамзе Ашури продолжил: «Поскольку начался период разметки территории и спаривания для этого вида, дикие животные в это время более беспокойны и постоянно перемещаются».

Он подчеркнул: «Наблюдение за леопардом как важным видом дикой природы в охраняемых районах свидетельствует о динамичности экосистемы и, следовательно, о динамичности популяции других видов дикой природы, особенно крупных хищников. Поэтому все местные жители и любители природы должны сотрудничать, чтобы мы могли сохранить эти ценные виды в их естественной среде обитания и наблюдать за ростом их популяции в регионе».

Иранский леопард является одним из крупнейших подвидов леопарда, эндемичным для Западной Азии, и включен в Красный список Международного союза охраны природы (МСОП) как находящийся под угрозой исчезновения.