Багаи: угрозы США против ядерных объектов Ирана являются нарушением Устава ООН

На еженедельной пресс-конференции Баги подчеркнул, что такие угрозы, направленные против мирных ядерных объектов, представляют собой угрозу международному миру и безопасности. Он также призвал Совет Безопасности ООН обратить внимание на это и потребовать от американского правительства ответственности за свои действия.

"Эти угрозы следует рассматривать в контексте других заявлений администрации демократов против Исламской Республики Иран. Похоже, что правительство, которое многие американцы считают самым неразумным в истории США, пытается навязать свои провальные методы следующему американскому правительству", — добавил он.

Баги также выразил уверенность, что народ Ирана будет решительно защищать свою национальную суверенитет, территориальную целостность и достоинство.

Кроме того, в ответ на вопрос о подробностях всеобъемлющего стратегического соглашения с Россией, он отметил, что это соглашение охватывает различные области, включая экономику, торговлю, энергетику, экологию, а также вопросы безопасности и обороны. Он объяснил, что процесс разработки данного соглашения начался в конце 1990-х годов и является обновлением долгосрочного соглашения, подписанного между двумя странами в конце 1990-х.

"В свете временных обстоятельств и уровня отношений необходимо было обновить предшествующий документ. Это двустороннее соглашение направлено на укрепление сотрудничества и отношений между Ираном и Россией", — отметил Багаи.

опроверг сообщения о том, что глава иранского внешнеполитического ведомства якобы утверждал, что исламское правительство в Сирии представляет угрозу для Ирана. Он подчеркнул, что эти сведения абсолютно неверны и служат целью разжигания конфликтов в регионе.

"Я призываю вас и ваших коллег в СМИ проявлять осторожность в отношении новостей и отчетов, которые вызывают сомнения в своей подлинности с самого начала," — заявил Баги, добавив, что истинные фактологические данные можно найти в оригинальных интервью министров и других представителей власти.

Баги также рассказал о предстоящем визите премьер-министра Ирака в Иран, который состоится по приглашению президента Ирана. В ходе переговоров планируется обсудить двусторонние отношения и уже достигнутые соглашения, а также важные региональные вопросы, включая ситуацию в Сирии.

В ответ на вопрос о позиции Ирана в отношении сирийских событий Баги подчеркнул, что страна уважает выбор сирийского народа и считает критически важным сохранение территориальной целостности Сирии. "Сирия должна иметь возможность самостоятельно определять свою судьбу без разрушительного вмешательства как со стороны региональных, так и международных actores," — отметил он, добавив, что Тегеран не допустит превращения Сирии в базу для терроризма и экстремизма.

Исмаил Баги также акцентировал внимание на том, что Иран всегда поддерживает единство и целостность Сирии, подчеркивая это как ключевой фактор для стабильности в регионе. "Учитывая общие опасения стран соседей относительно безопасности, мы всегда открыты для конструктивного диалога," — заявил он.

Во время пресс-конференции были обсуждены и другие актуальные темы, такие как долгосрочные соглашения с Ираком, на которых строится дальнейшее развитие двусторонних отношений. Баги выразил уверенность, что сотрудничество будет служить взаимной выгоде и укреплению стабильности в регионе.

Эти заявления подчеркивают значимость сотрудничества и единства среди соседних стран для обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке. Баги выразил надежду, что визит премьер-министра Ирака станет важным шагом в укреплении этих отношений.

ги также отметил, что текущие переговоры с Европой являются частью более широкой стратегии Ирана по обеспечению национальных интересов в рамках международного диалога. Он подчеркнул важность взаимопонимания и прозрачности в переговорах, чтобы добиться конструктивных результатов для всех сторон.

"Мы надеемся, что международное сообщество будет учитывать законные интересы Ирана и поддерживать подход, основанный на уважении и равноправии," — заявил он, подчеркивая приверженность Ирана к мирным переговорам и стремление к разрешению существующих разногласий.

Кроме того, Баги отметил, что Иран активно работает над укреплением своих отношений с соседними странами и обсуждает многосторонние инициативы, направленные на улучшение безопасности и стабильности в регионе. Он выразил уверенность, что конструктивные обсуждения с Европой могут стать основой для дальнейшего расширения сотрудничества не только в сфере ядерной энергетики, но и в других областях, таких как экономика и безопасность.

Баги также подчеркнул, что постоянные нарушения со стороны Израиля подрывают не только стабильность в Ливане, но и безопасность в целом на Ближнем Востоке. Он отметил, что такие действия могут иметь серьезные последствия для мирного процесса в регионе и призвал международное сообщество к более активным действиям по обеспечению соблюдения перемирия.

"Ситуация требует внимания и вмешательства со стороны международных организаций, таких как ООН, чтобы гарантировать соблюдение всех соглашений и предотвратить дальнейшие эскалации," — отметил Баги. Он выразил надежду, что страны, играющие роль посредников, будут более активно работать над предотвращением конфликтов и обеспечением мира.

Кроме того, Баги добавил, что Иран стоит на стороне народа Ливана и поддерживает его стремление к независимости и суверенитету. "Мы будем продолжать нашу поддержку Ливану в его законных требованиях и стремлениях к миру и стабильности," — заключил он.