Тренер сборной Ирана нацелился выйти в плей-офф ЧМ-2022

Тренер сборной Ирана с уважением относится к соперникам по группе B на предстоящем чемпионате мира по футболу в Катаре, заявив, что он намерен вывести свою команду в плей-офф турнира.

На ЧМ-2022 в Катаре иранцы попали в группу B. В этом квартете сыграют Англия, Иран, США и победитель европейского плей-офф (Украина – Шотландия / Уэльс).

Хорватский специалист намерен впервые в истории вывести иранскую команду в плей-офф чемпионата мира по футболу.

"Мы поставили задачу впервые в истории выйти в плей-офф. Наша команда показала свою стабильность, и я уверен, что мы сможем показать себя", сказал он.

Мировое первенство пройдет на 8 стадионах в 5 городах Катара с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции.