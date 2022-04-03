Иран сможет обыграть Англию на ЧМ-2022, заявил Скочич

«Я – хорват, и знаю, что мы сможем одержать победу даже над командой Англии», отметил он в интервью HRT, комментируя итоги жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Иран в группе B сыграет с Англией, США, а также Шотландией/Украиной или Уэльсом.

Скочич заявил, что он не заинтересован в политических отношениях Ирана и США. «Между двумя странами всегда есть разногласия, но мы просто хотим думать о футболе. Наша цель – выйти из группы. У нас очень великая команда, и мы сможем выйти из нашей группы», добавил он.

По его словам, Англия является самым сильным соперником Ирана, но, учитывая близость Ирана и Катара, матч в этой стране будет как домашняя игра для иранцев.

Он в интервью английской газете SUN также заявил, что все возможно в этом матче. «Возможно, мы предпочли бы не играть с Англией в первом матче, но у нас есть много игроков, которые играют в Европе, и они могут бороться, чтобы выйти из этой группы», подчеркнул Скочич.

Главный тренер сборной Ирана назвал опытные игроки основным преимущество своей команды.

Сборная Ирана стартует на ЧМ 21 ноября матчем против Англией.