27 января сборная Ирана обыграла команду Ирака со счетом 1:0, и обеспечила себе как минимум второе место в таблице группы A. Таким образом сборная Ирана стала вторым участником ЧМ-2022 из Азии после команды хозяев — сборной Катара.

Иранская сборная и Скочич сыграли 14 матчей без поражения. Под его руководством национальная команда Ирана выиграла 13 матчей, и 1 раз сыграла вничью.

В связи с этим хорватский сайт «SPORTSKE novosti» высоко оценил главного тренера сборной Ирана и присвоил ему титул «иранского принца».

"Сборная Ирана по футболу обеспечила себе участие в финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре, победив 27 января в Тегеране команду Ирака. Сотни иранцев вышли на улицы в ночь на четверг, чтобы отпраздновать досрочный выход национальной команды на ЧМ-2022", пишет хорватский портал.

Скочич в настоящее время считается чемпионом Ирана, потому что, когда Хорватский специалист сменил Марка Вильмотса во втором раунда отборочного турнира чемпионата мира по футболу-2022, Иран находился на сложном пути и зашел в тупик. Однако под руководством Скочича ситуация для сборной Ирана изменилась и было достигнуто несколько побед подряд, благодаря чему команда смогла завоевать путевку на чемпионат мира в Катаре.

Скочич уже 9 лет работает в Иране. Ранее 51-летний хорватский специалист возглавлял "Риеку" (Хорватия), "Малаван", "Санат Нафт", "Фулад", "Хунех бе Хунех" (все - Иран) и другие клубы.

"Я был очень рад видеть, что иранцы отпраздновали победу над Ираком и вышли на улицы. Иранцы любят футбол и живут футболом", сказал Скочич в интервью SPORTSKE.

"Нас нельзя недооценивать. Иран показал на предыдущих чемпионатах мира, что способен конкурировать с сильными сборными. На прошлом чемпионате мира мы проиграли Испании со счетом 1:0 и имели несколько шансов, чтобы сыграть на ничью", сказал он.

"Мы сыграли вничью (1:1) с Португалией. Сборная Ирана проиграла Аргентине на предыдущем чемпионате мира (2014) 1:0, а единственный мяч забил Месси. У Ирана очень сильная команда", резюмировал главный тренер сборной Ирана.