31 янв. 2022 г., 16:01
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Президент АФК поздравил сборную Ирана с выходом на Чемпионат мира 2022

Президент АФК поздравил сборную Ирана с выходом на Чемпионат мира 2022

Тегеран, 31 января. ИРНА — Президент АФК Салман бин Ибрахим Аль Халифа направил президенту федерации футбола Ирана Шахабоддину Азизи Хадему поздравительную теллеграму в связи с выходом сборной Ирана на Чемпионат мира 2022 в Катаре.

"Для меня большая честь выразить Вам и народу Ирана мои искренние поздравления и наилучшие пожелания в связи с выходом сборной Ирана на Чемпионат мира 2022", говорится в послании президента АФК.

"Уверен, что сборная Ирана вызовет гордость Азии в Катаре и вдохновит следующее поколение игроков и болельщиков не только в вашей дружественной футбольной стране, но и на всем нашем континенте", добавил он.

27 января сборная Ирана обыграла команду Ирака со счетом 1:0, и обеспечила себе как минимум второе место в таблице группы A. Единственный мяч на 48-й минуте встречи забил нападающий Мехди Тареми.

Таким образом сборная Ирана стала вторым участником ЧМ-2022 из Азии после команды хозяев — сборной Катара.

Иранцы лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очков в семи матчах, Вторыми идут футболисты Южной Кореи (17 очков), третьими - ОАЭ (9).     

Сборная Ирана по футболу принимала участие в чемпионатах мира в 1978, 1998, 2006, 2014 и 2018 годах.

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