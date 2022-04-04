Министр здравоохранения высоко оценил деятельность Ирана по вакцинации от Covid-19

Указав на усилия персонал здравоохранения страны в борьбе с коронавирусом, министр отметил: «Взаимодействие студентов и Вооруженных сил в вакцинации от Covid-19 показало, что великие дела можно сделать, если мы будем работать вместе».
По его словам, Иран может лидировать в области медицинских наук в регионе.
Министр также заявил о возможностях иранских студентов в исследовательских работах, и призвал к проведению Ираном международных научных конференций.
Тегеран, 4 апреля, ИРНА – Ирану удалось преодолеть пандемию Covid-19, заявил министр здравоохранения Ирана доктор Бахрам Эйноллахи.
Указав на усилия персонал здравоохранения страны в борьбе с коронавирусом, министр отметил: «Взаимодействие студентов и Вооруженных сил в вакцинации от Covid-19 показало, что великие дела можно сделать, если мы будем работать вместе».
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