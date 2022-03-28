Министр здравоохранения Ирана увидел тенденцию к снижению случаев COVID-19

При этом он заявил, что количество умерших от коронавируса за сутки составляет меньше 100 человек. «Прогнозируется, что это количество на следующей неделе достигнет до меньше, чем 50», - отметил он.

Он также призвал людей соблюдать противоэпидемические меры. «Поскольку в США и Европе продолжается 6-я волна вспышки коронавируса, нельзя считать нормальной ситуацию с коронавирусом и необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры, поскольку это важный этап для возвращения к нормальной жизни».