28 мар. 2022 г., 11:42
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Министр здравоохранения Ирана увидел тенденцию к снижению случаев COVID-19

Министр здравоохранения Ирана увидел тенденцию к снижению случаев COVID-19

Тегеран, 28 марта, ИРНА - Глава Минздрава Ирана Бахрам Ейноллахи заявил, что заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Иране имеет тенденцию к снижению .

При этом он заявил, что количество умерших от коронавируса за сутки составляет меньше 100 человек. «Прогнозируется, что это количество на следующей неделе достигнет до меньше, чем 50», - отметил он.

Он также призвал людей соблюдать противоэпидемические меры. «Поскольку в США и Европе продолжается 6-я волна вспышки коронавируса, нельзя считать нормальной ситуацию с коронавирусом и необходимо продолжать соблюдать противоэпидемические меры, поскольку это важный этап для возвращения к нормальной жизни».

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